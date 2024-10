"Giustizia e Pace si baceranno": ecco l'edizione 2024 del Meeting della Cittadinanza (Di domenica 20 ottobre 2024) LATIANO - Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo di Latiano. Il XXII Meeting della Cittadinanza Piena e Universale è in programma dal 20 al 26 ottobre 2024, proprio nella terra delle origini del beato. Il titolo è "Giustizia e Pace si baceranno" Brindisireport.it - "Giustizia e Pace si baceranno": ecco l'edizione 2024 del Meeting della Cittadinanza Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) LATIANO - Si rinnova anche quest’anno l’appuntamentoFondazione Opera Beato Bartolo Longo di Latiano. Il XXIIPiena e Universale è in programma dal 20 al 26 ottobre, proprio nella terra delle origini del beato. Il titolo è "si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Npl Meeting 2024 : crescita degli Npe delle banche europee del 4 - 4% a €373 mld (+16 mld) - trainati dagli istituti tedeschi e francesi - Contestualmente, è aumentato di 11bps anche l’Npe ratio, ovvero il rapporto . Npl Meeting 2024: crescita degli Npe delle banche europee del 4,4% nel primo semestre del 2024, passando dai 357 miliardi di euro del marzo 2023 ai 373 miliardi di euro del giugno 2024, con un aumento di 16 miliardi di euro. (Ilgiornaleditalia.it)

Igea Meeting 2024 - il futuro per i giovani di area conservatrice e moderata - Si è parlato della sfida culturale della destra in Italia, che non deve inventarsi nulla, solo liberare e dare visibilità al proprio pensiero, dopo decenni di monopolio da parte della sinistra. Un convegno impreziosito dagli interventi del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro del Turismo, Daniela Santanché, dal capo delegazione di Ecr, Carlo Fidanza e dall'onorevole Stefano ... (Liberoquotidiano.it)

Settima Edizione Motor Meeting dell’Amicizia a Salerno : Passione e Solidarietà il 14-15 Settembre 2024 - Un momento speciale sarà dedicato a Nuccio Iantorno di Praia a Mare, sempre presente con la sua passione trasmessa agli amici impegnati nelle varie attività motoristiche ufficiali e negli incontri dedicati alla sicurezza stradale. Il fotoreporter biker Antonio DoberMann Style curerà tutte le riprese foto e video dell’evento. (Zon.it)