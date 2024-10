Fonte Libano, raid israeliani vicino all'aeroporto Beirut (Di domenica 20 ottobre 2024) Una Fonte della sicurezza libanese ha affermato che gli attacchi israeliani di domenica sono caduti vicino all'aeroporto di Beirut, l'unico scalo del Paese, mentre le riprese video dell'Afp mostravano grandi colonne di fumo che si alzavano vicino alla struttura. La Fonte della sicurezza, che ha chiesto l'anonimato, ha affermato che due attacchi sono caduti vicino all'aeroporto, mentre Israele ha martellato le aree vicine nella periferia meridionale della capitale libanese dopo aver emesso diversi ordini di evacuazione. Quotidiano.net - Fonte Libano, raid israeliani vicino all'aeroporto Beirut Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Unadella sicurezza libanese ha affermato che gli attacchidi domenica sono cadutiall'di, l'unico scalo del Paese, mentre le riprese video dell'Afp mostravano grandi colonne di fumo che si alzavanoalla struttura. Ladella sicurezza, che ha chiesto l'anonimato, ha affermato che due attacchi sono cadutiall', mentre Israele ha martellato le aree vicine nella periferia meridionale della capitale libanese dopo aver emesso diversi ordini di evacuazione.

