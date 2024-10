Fiorentina e Atalanta show in trasferta: la viola rifila 6 gol al Lecce, la Dea batte 2-0 il Venezia (Di domenica 20 ottobre 2024) Fiorentina e Atalanta non sbagliano l'appuntamento con i tre punti nella domenica pomeriggio di Serie A. La viola vince addirittura 6-0 contro il Lecce al Via del Mare mentre l'Atalanta 2-0 a Venezia. Fanpage.it - Fiorentina e Atalanta show in trasferta: la viola rifila 6 gol al Lecce, la Dea batte 2-0 il Venezia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024)non sbagliano l'appuntamento con i tre punti nella domenica pomeriggio di Serie A. Lavince addirittura 6-0 contro ilal Via del Mare mentre l'2-0 a

Calcio : goleada viola - bene l'Atalanta - A Lecce, gara in ghiaccio nel primo tempo: Cataldi firma un doppietta (splendido calcio di punizione), e gol di Colpani. 54 Due vittorie in trasferta nelle due gare delle 15. In laguna, la gara si sblocca presto: al 7' Pasalic risolve una mischia sotto porta; il raddoppio arriva a inizio ripresa con un delizioso pallonetto firmato Retegui. (Televideo.rai.it)

Moviola Venezia-Atalanta - l’episodio chiave del match - Moviola Venezia-Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia-Atalanta, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli. L’EPISODIO CHIAVE. (Calcionews24.com)

MOVIOLA – Atalanta-Genoa - Vogliacco di braccio : rigore col Var - Retegui tripletta - Sul punteggio di 3-0, l’arbitro Chiffi viene richiamato al monitor per controllare un tocco di braccio, netto, da parte di Vogliacco, che respinge in modo scomposto un tiro di Samardzic dalla distanza. In effetti, ci sono tutti gli estremi affinché possa essere concesso un calcio di rigore e dopo aver guardato l’episodio al monitor, decisamente in modo rapido, il fischietto di Padova assegna ... (Sportface.it)