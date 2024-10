Euphoria 3: cosa sta succedendo? Tutto quello che sappiamo sulla serie (Di domenica 20 ottobre 2024) L’addio di Barbie Ferreira, il cachet da capogiro di Zendaya, la commozione di Hunter Schafer e la presunta data d’inizio delle riprese, ecco cosa è trapelato finora sul teen drama di HBO Vanityfair.it - Euphoria 3: cosa sta succedendo? Tutto quello che sappiamo sulla serie Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’addio di Barbie Ferreira, il cachet da capogiro di Zendaya, la commozione di Hunter Schafer e la presunta data d’inizio delle riprese, eccoè trapelato finora sul teen drama di HBO

Zendaya svela alcuni dei segreti della terza stagione di "Euphoria" - che inizierà a girare a gennaio 2025. Ecco cosa ne sarà di Rue (e degli altri) - Hunter Schafer spera in un po’ di tregua per la sua Jules. Visioni diverse che hanno comportato un ulteriore slittamento della terza stagione. «Sarà affascinante vedere e capire questi personaggi al di fuori del contesto del liceo e come tutte le cose che abbiamo visto quando erano giovani e frequentavano il liceo influenzino la loro età adulta: le persone che diventano in un mondo molto più ... (Amica.it)

Euphoria 3 - Sydney Sweeney sul salto temporale : “Non vedo l’ora di scoprire cosa succederà” - . <!-- --> The post Euphoria 3, Sydney Sweeney sul salto temporale: “Non vedo l’ora di scoprire cosa succederà” appeared first on CinemaSerieTV. In un’intervista esclusiva a Cosmopolitan, l’attrice di Tutti tranne te ha discusso, tra le altre cose, di cosa significhi rivestire i panni di un personaggio a seguito di un importante salto temporale, come quello tra seconda ... (Cinemaserietv.it)