Napolipiu.com - Eroico Napoli, mentre Juve e Milan vincono coi favori

(Di domenica 20 ottobre 2024) Gli azzurri lottano contro tutto e tutti,il regolamento cambia per gli altri, senza giornali e televisioni, nel campionato dei disastri arbitrali e con i regolamenti personalizzati per le squadre dio e Torino. Ildi Conte costretto alle faticose fatiche di Empoli con l’impeccabile arbitraggio di Abisso entus eche si avvantaggiano degli sconcertanti errori arbitrali per superare con molta meno fatica del, rispettivamente, Lazio e Udinese. Come era già accaduto all’l’Inter con Pairetto (Monza – Inter) e Sacchi (Udinese – Inter) non si possono nemmeno addolorarentus per come sono andate le cose con l’Udinese e la Lazio. E’ successo di tutto ao con Chiffi richiamato per il presunto fuorigioco sul gol del pareggio friulano e non sul fallo da rigore di Pavlovic su Kabasele in areaista.