Endless love, trame dal 21/10 al 26/10: Kemal fa rapire Deniz (Di domenica 20 ottobre 2024) Endless love continuerà a regalare colpi di scena al suo pubblico, come si evince dalle trame della soap opera turca dal 21 al 26 ottobre 2024. Kemal, in particolare, cercherà di riprendersi la piccola Deniz ed escogiterà un piano per farla rapire. Nel frattempo, Asu coprirà il marito affinché Emir non scopra che Nihan e Kemal fossero insieme la notte dell'incidente della donna e che sia stata lei a far manomettere i freni dell'auto della rivale per provocarne la morte. Nihan verrà portata in terapia intensiva e Kemal, con l'aiuto di Zehir e Vildan, riuscirà a vederla, ma la donna gli dirà di andarsene dal momento che le ha portato via Deniz. Poco dopo, Emir scoprirà che Asu ha fornito un falso alibi al marito e andrà da lei per affrontarla. Anche Kemal, però, andrà dalla donna e proverà a soffocare il suo nemico. Tvpertutti.it - Endless love, trame dal 21/10 al 26/10: Kemal fa rapire Deniz Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 20 ottobre 2024)continuerà a regalare colpi di scena al suo pubblico, come si evince dalledella soap opera turca dal 21 al 26 ottobre 2024., in particolare, cercherà di riprendersi la piccolaed escogiterà un piano per farla. Nel frattempo, Asu coprirà il marito affinché Emir non scopra che Nihan efossero insieme la notte dell'incidente della donna e che sia stata lei a far manomettere i freni dell'auto della rivale per provocarne la morte. Nihan verrà portata in terapia intensiva e, con l'aiuto di Zehir e Vildan, riuscirà a vederla, ma la donna gli dirà di andarsene dal momento che le ha portato via. Poco dopo, Emir scoprirà che Asu ha fornito un falso alibi al marito e andrà da lei per affrontarla. Anche, però, andrà dalla donna e proverà a soffocare il suo nemico.

