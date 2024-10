Inter-news.it - Empoli-Napoli, Gemmi tuona: «Il rigore non c’era! Spiegazioni»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il direttore sportivo dell’Robertonon è assolutamente d’accordo con ilconcesso aldurante il match. Le sue parole in conferenza stampa spiegano il malcontento. EPISODIO – Al minuto 60 diMatteo Politano ha ottenuto un calcio diper presunto fallo di Faustino Anjorin. L’arbitro avrebbe fischiato per uno step-on-foot, ma dal replay è chiaro che il pestone sul piede dell’esterno partenopeo non ci sia proprio stato. L’episodio è risultato decisivo per il successo delper 1-0 e ciò ha creato polemiche da parte della squadra di casa. Il ds Robertohato in conferenza stampa., la polemica del dssulha parlato dell’episodio discusso del secondo tempo: «Facciamo buone prestazioni, siamo stati per gran parte della gara dentro la partita contro la prima in classifica.