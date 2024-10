Lanazione.it - Empoli, che peccato: gioca meglio per un tempo ma perde su rigore con il Napoli (0-1)

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Per unl’mette paura alla capolista, cui basta poco per imporsi (passa nella ripresa su calcio di). Secondo k.o. consecutivo per la squadra di D’Aversa, chedecisamente ma scivola a metà classifica. Il tecnico sceglie inizialmente Anjorin, lasciando Henderson in panchina. Gran bel primodegli azzurri, che fanno la partita tenendo ildietro. È unaggressivo, che non lasciare i rivali. Una sola pecca: tante occasioni create, ma nessuna trasformata: alla fine si rivelerà letale. All’11 meraviglia degli azzurri: Colombo crossa dalla sinistra, sul secondo palo Esposito calcia di prima intenzione alla Van Basten della finale degli Europei 1988 (Olanda – Russia): bravo Caprile a respingere.