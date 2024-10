È morto Adamo Dionisi, attore cult di "Suburra": la sua storia, dal carcere al cinema (Di domenica 20 ottobre 2024) Adamo Dionisi, noto attore romano, è scomparso all'età di 59 anni. Celebre per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie televisiva Suburra, Dionisi era malato da tempo. Prima di intraprendere la carriera d'attore, aveva avuto un passato come capo ultrà della Curva della Today.it - È morto Adamo Dionisi, attore cult di "Suburra": la sua storia, dal carcere al cinema Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 20 ottobre 2024), notoromano, è scomparso all'età di 59 anni. Celebre per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie televisivaera malato da tempo. Prima di intraprendere la carriera d', aveva avuto un passato come capo ultrà della Curva della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Adamo Dionisi - il boss Manfredi Anacleti di Suburra - È morto a Roma all'età di 59 anni Adamo Dionisi, volto noto del cinema e della tv, conosciuto principalmente per il ruolo del boss malavitoso Manfredi Anacleti nel film e nella serie Suburra. L'attore, ex capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, è scomparso in seguito ad una lunga malattia. La carriera di Adamo Dionisi si è sviluppata nel mondo dello spettacolo dopo diverse vicissitudini che ... (Movieplayer.it)

La scomparsa di Adamo Dionisi : un lutto che segna il mondo del cinema italiano - Facebook WhatsApp Twitter Il cinema italiano piange la prematura perdita di Adamo Dionisi, un attore romano noto per il suo indimenticabile ruolo di Manfredi Anacleti nella celebre serie “Suburra“. Nell’arco della sua carriera, Dionisi ha collaborato con importanti registi italiani e ha fatto parte di produzioni cinematografiche che hanno segnato la storia del ventesimo secolo. (Gaeta.it)

È morto Adamo Dionisi - l’attore di Suburra ed ex capo ultrà della Lazio aveva 59 anni - È morto Adamo Dionisi, interprete del boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra. Aveva 59 anni. La scoperta della passione della recitazione nel carcere di Rebibbia, dove ha scontato una pena per alcune vicende legate alla droga. In passato fu uno capo ultras della Lazio.Continua a leggere . (Fanpage.it)