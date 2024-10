Sport.quotidiano.net - Dopo cinque partite la Reggiana torna a vincere: bel 2-0 sul Frosinone

(Di domenica 20 ottobre 2024) Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Sospirone di sollievo e un peso che se ne va:senza vittorie lacentra una bella vittoria e lo fa anche in casa, non un aspetto da trascurare vista la scorsa stagione e l’inizio di questa. Non solo: finalmente arrivano i gol degli attaccanti. L’uomo copertina è Vido: doppietta, un gol per tempo, e tre punti preziosi che portano laa 12 punti, come l’ambizioso Palermo, per capirci. A proposito: sabato si gioca proprio a Palermo alle ore 15 contro i rosanero. La squadra arriverà a questo appuntamento con una tranquillità sicuramente maggiore.ndo al campo, buona prestazione granata: Stulac e compagni arrivavano prima su tutti i palloni, nei vari contrasti erano più vivi, e in attacco sono stati molto più pericolosi. Il gol nasce al 14’: invenzione di Marras per Vido che in diagonale è letale.