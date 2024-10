Unlimitednews.it - Donzelli “Meloni non è ricattabile, toghe rosse non ci fermeranno”

(Di domenica 20 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “è un problema per le, perchè non è, non insegue interessi personali. Colpa grave, vuole riformare la giustizia. E i magistrati secondo Paternello non sono abbastanza compatti nel combatterla. “Dobbiamo assolutamente porre rimedio”, sentenzia la toga rossa. Care,compito dei magistrati, e la stragrande maggioranza dei vostri colleghi che combatte in trincea lo sa benissimo, è quello di fermare i mafiosi, i criminali, non quello di fermare i governi democratici”. Lo dice Giovanni, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, in un video su Facebook, in merito alla mail del magistrato Marco Patarnello, pubblicata dal quotidiano Il Tempo. sat Unlimited News - Notizie dal mondo