Disinneschi di bombe della Seconda Guerra mondiale: operazione di successo a Gorizia (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una giornata di lavoro sicuro e coordinato ha visto il disinnesco di una bomba della Seconda Guerra mondiale nei pressi della nuova stazione ferroviaria della Transalpina, un progetto significativo in preparazione di Go!2025. Questo evento non solo conferma la presenza storica di ordigni bellici nel territorio, ma sottolinea anche l’efficienza delle operazioni di evacuazione e gestione dei rischi in contesti urbani e di sviluppo infrastrutturale. L’operazione di disinnesco Nella mattinata di oggi, l’Unità statale slovena per la protezione degli ordigni inesplosi ha effettuato con successo il disinnesco della settima bomba trovata durante i lavori di costruzione della nuova stazione ferroviaria della Transalpina. L’operazione è iniziata alle 10:00 e si è conclusa in poco più di mezz’ora, senza riscontrare problematiche. Gaeta.it - Disinneschi di bombe della Seconda Guerra mondiale: operazione di successo a Gorizia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una giornata di lavoro sicuro e coordinato ha visto il disinnesco di una bombanei pressinuova stazione ferroviariaTransalpina, un progetto significativo in preparazione di Go!2025. Questo evento non solo conferma la presenza storica di ordigni bellici nel territorio, ma sottolinea anche l’efficienza delle operazioni di evacuazione e gestione dei rischi in contesti urbani e di sviluppo infrastrutturale. L’di disinnesco Nella mattinata di oggi, l’Unità statale slovena per la protezione degli ordigni inesplosi ha effettuato conil disinnescosettima bomba trovata durante i lavori di costruzionenuova stazione ferroviariaTransalpina. L’è iniziata alle 10:00 e si è conclusa in poco più di mezz’ora, senza riscontrare problematiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marsciano - trovata bomba della Seconda Guerra Mondiale : le zone che saranno evacuate per il disinnesco - Il Comune di Marsciano annuncia che la mattina di domenica 3 novembre "avranno luogo le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico di grandi dimensioni della Seconda guerra mondiale che è stato ritrovato a ridosso del centro abitato di Marsciano, vicino la zona industriale, e che, in una... (Perugiatoday.it)

Nel segno di Annibale. Gli studenti fanno rivivere la seconda Guerra Punica - . eu. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto per il progetto Erasmus besh (Building Europe on the Steps of Annibal) dedicato alla cosiddetta “Rotta di Annibale“, ovvero allo studio del percorso compiuto dal celebre condottiero attraverso i Pirenei e le Alpi. Annibale il cartaginese in trasferta in Spagna. (Lanazione.it)

“Diario di Anna Frank falso - scritto con una penna biro - commercializzata dopo la seconda guerra mondiale” - il post virale - Il diario di Anna Frank sarebbe falso, e sarebbe stato scritto con una biro al termine della seconda guerra mondiale. Un post diventato virale asserisce come uno degli scritti più famosi, realizzato dalla giovane ebrea tedesca diventata simbolo della shoah, sarebbe per l'appunto un fake. Ed il motiv . (Ilgiornaleditalia.it)