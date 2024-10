Diretta maltempo Emilia Romagna: Bologna travolta dall’alluvione, un ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 - L'esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte con l'alluvione che si è estesa dall'area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, invitando i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. Dopo una giornata e una nottata da incubo, oggi 20 ottobre l'allerta meteo da rossa diventa arancione per piene dei fiumi e frane nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. La situazione più critica è nel Bolognese, dove si registra un ragazzo disperso a Pianoro. Allagamenti in diverse zone del capoluogo. In serata è esondato il Ravone. Numerose strade chiuse, travolte da acqua e fango e black out in diverse zone. Ilrestodelcarlino.it - Diretta maltempo Emilia Romagna: Bologna travolta dall’alluvione, un ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - L'esondazione dei fiumi inè proseguita nel corso della notte con l'alluvione che si è estesa dall'area metropolitana di, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, invitando i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. Dopo una giornata e una nottata da incubo, oggi 20 ottobre l'allerta meteo da rossa diventa arancione per piene dei fiumi e frane nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena,, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. La situazione più critica è nel Bolognese, dove si registra una Pianoro.in diverse zone del capoluogo. In serata è esondato il Ravone. Numerose strade chiuse, travolte da acqua e fango e black out in diverse zone.

