Colpo di scena Milan, Fonseca spiazza per la Champions: svolta in attacco (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico rossonero pensa ad una mossa inaspettata: occhio alla Champions League e alle scelte di Paulo Fonseca. I tre punti portati a casa dal Milan ieri contro l'Udinese sono una boccata d'aria fresca per tutto l'ambiente rossonero. Un 1-0 sofferto contro i bianconeri friulani, con il brivido finale del pareggio annullato agli ospiti. Un match condizionato senza dubbio dall'espulsione di Reijnders al 29? minuto, che ha costretto Paulo Fonseca a tirare fuori Okafor e a ridisegnare interamente l'assetto della sua squadra. Paulo Fonseca potrebbe sorprendere tutti: ecco cosa vorrebbe fare in Champions League (LaPresse) tvplay.it"Tutti i ragazzi hanno giocato con sacrificio, penso che abbiamo fatto una gara bellissima come spirito, sono soddisfatto. Devo dire che adesso io valuterò anche la fase difensiva.

