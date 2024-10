Ciclismo su pista, Miriam Vece approda ai quarti di finale nel keirin ai Mondiali (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ iniziata l’ultima giornata di gare ai Mondiali 2024 di Ciclismo su pista, in corso a Ballerup, in Danimarca: nella sessione mattutina si sono disputati il primo turno ed il successivo ripescaggio del keirin femminile e le semifinali della velocità individuale maschile. Nel keirin femminile è approdata ai quarti di finale l’unica rappresentante italiana in gara questa mattina, Miriam Vece: l’azzurra, dopo aver chiuso al quinto ed ultimo posto la seconda batteria del primo turno, nella quarta serie dei ripescaggi si è classificata seconda, staccando l’ultimo pass per il turno successivo. Oasport.it - Ciclismo su pista, Miriam Vece approda ai quarti di finale nel keirin ai Mondiali Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E’ iniziata l’ultima giornata di gare ai2024 disu, in corso a Ballerup, in Danimarca: nella sessione mattutina si sono disputati il primo turno ed il successivo ripescaggio delfemminile e le semifinali della velocità individuale maschile. Nelfemminile èta aidil’unica rappresentante italiana in gara questa mattina,: l’azzurra, dopo aver chiuso al quinto ed ultimo posto la seconda batteria del primo turno, nella quarta serie dei ripescaggi si è classificata seconda, staccando l’ultimo pass per il turno successivo.

