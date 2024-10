Casoria, 15enne accoltellato in una rissa vicino al centro commerciale: è in pericolo di vita (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli: le sue condizioni sono molto gravi. Si è sfiorata la tragedia questa notte a Napoli, nel comune di Casoria; un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in via San Salvatore vicino a un centro commerciale in seguito a una rissa tra giovani. il ragazzino, sarebbe stato ferito all’addome ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sarebbero state giudicate dai medici molto gravi, a rischio di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri di Casoria e i militari della tenenza di Arzano. Le indagini sono attualmente in corso. Gli inquirenti, per risalire agli autori dell’accoltellamento, che rischiano accuse gravissime come il tentato omicidio, stanno cercando di ricostruire e rintracciare tutti i partecipanti alla rissa. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli: le sue condizioni sono molto gravi. Si è sfiorata la tragedia questa notte a Napoli, nel comune di; un ragazzo di 15 anni è statoin via San Salvatorea unin seguito a unatra giovani. il ragazzino, sarebbe stato ferito all’addome ed è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sarebbero state giudicate dai medici molto gravi, a rischio di. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri die i militari della tenenza di Arzano. Le indagini sono attualmente in corso. Gli inquirenti, per risalire agli autori dell’accoltellamento, che rischiano accuse gravissime come il tentato omicidio, stanno cercando di ricostruire e rintracciare tutti i partecipanti alla

