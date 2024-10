Bergamonews.it - Caso Albania: lo scontro tra poteri dello Stato non fa bene né alla democrazia né ai cittadini

(Di domenica 20 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un’avvocata di Bergamo che analizza ildei migranti portati in. Egregio direttore, La durissima polemica di queste ore sul “” impone a chi scrive, avvocata, di intervenire nel dibattito sempre più polarizzato per riportarlo nell’alveo suo proprio: quello del diritto vigente. E dunque osserviamo in fatto come l’attuale governo abbia costruito un centro per i rimpatri dall’altra parte dell’Adriatico per ospitare quei migranti che, raccolti in operazioni SAR (search and rescue) nel canale di Sicilia, risultino provenienti da “Paesi sicuri”, in cui cioè i diritti umani, non risultino violati. Questa provenienza li rende infatti “clandestini acclarati” da respingere su due piedi, senza neppure farli sbarcare sul suolo italiano.