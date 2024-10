Iodonna.it - Caravaggio, e molti dopo di lui (su tutti Georges de La Tour), introdussero nei dipinti gli effetti speciali creati dalla luminosità artificiale delle candele. E ne fecero un metodo. Ma ebbero un precursore: un pittore anonimo di fine Duecento

(Di domenica 20 ottobre 2024) In una fredda serata di inverno del 1913, il mulino di mio nonno Vittorio generò la luce elettrica nel paese di Stienta di fronte al Po. La cittadina fu sottratta al buio, comealtri luoghi d’Italia. Nell’arte e nella letteratura furoreggiava il futurismo e in quell’anno, in tutto il mondo, per l’umanità, iniziò una stagione nuova.