Cagliari-Torino 3-2 terza sconfitta di fila per i granata

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Trasuccede di tutto già nel primo tempo e in particolare nella sua coda, quando nel giro di 3' a Viola replica Sanabria, che risponde quindi presente alla prima dei suoi senza il totem offensivo Zapata. I fuochi d'artificio, nel contesto di una gara anche spigolosa dal punto di vista arbitrale, proseguono nella ripresa, quando imettono la freccia con Linetty prima di incassare la rimonta stavolta definitiva dei padroni di casa: merito di Palomino e di quel pizzico di fortuna che fa pasticciare Coco su un'innocua palla in mezzo di Piccoli. Lo stesso Coco, per la verità, si era già reso autore del fallo (contestato) che aveva causato la punizione dal limite poi trasformata dallo specialista Viola: è il sintomo delle difficoltà attuali della banda Vanoli, alladidopo un inizio di campionato da urlo.