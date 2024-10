Ilnapolista.it - Bennato: «La Ricordi stracciò il mio contratto, non vendevo. Poi entrai nel giro della sinistra e cambiò tutto»

Bella intervista di Edoardo Bennato a La Stampa, a firma Paola Italiano. «A 18 anni emigrai a Milano per fare Architettura, scelsi Milano per le case discografiche, e dopo 9 anni di gavetta nel 1973 riuscii a fare un album, Non farti cadere le braccia, dove c'erano canzoni conosciute ancora oggi come Un giorno credi e Rinnegato». Negli Anni 70 si pretendeva l'impegno, vi volevano schierati: lei come li viveva?«L'importante è dire quello che pensi nelle canzoni e non fare comizi, come quel Ghali, che peraltro è già meno peggio di tanti altri che fanno canzoni senza senso – almeno per me. Una certa fazione politica utilizza questi personaggi».