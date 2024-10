Bellissima doppietta Ferrari a Austin: Leclerc vince, Sainz 2°, Verstappen sul podio (Di domenica 20 ottobre 2024) È una grande domenica per la Ferrari. Oggi, domenica 20 ottobre, il team del Cavallino ha messo a segno una meravigliosa doppietta nel Gran Premio degli Stati Uniti sul tracciato di Austin. Charles Leclerc ha vinto davanti al compagno di team Carlos Sainz.Max Verstappen (Red Bull) chiude sul Europa.today.it - Bellissima doppietta Ferrari a Austin: Leclerc vince, Sainz 2°, Verstappen sul podio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È una grande domenica per la. Oggi, domenica 20 ottobre, il team del Cavallino ha messo a segno una meravigliosanel Gran Premio degli Stati Uniti sul tracciato di. Charlesha vinto davanti al compagno di team Carlos.Max(Red Bull) chiude sul

UNA FERRARI DA SOGNO! Leclerc domina il GP degli USA - 2° Sainz : doppietta Rossa e Mondiale costruttori riaperto! - Norris però lo passa andando nettamente lungo in curva 1 e viene messo sotto investigazione per venire poi penalizzato di cinque secondi: l’olandese riesce quindi a salire sul podio. Leclerc “marca” Max, si ferma un giro dopo e torna in pista dietro le due McLaren che allungano lo stint con gomma media. (Oasport.it)

Leclerc primo e Sainz secondo - delirio-Ferrari! Clamorosa doppietta Rossa - Mondiale riaperto? - Per il terzo posto di Sainz, invece, decisiva ancora una volta la strategia del muretto, sotto la guida di Vasseur sempre più precisa e puntuale. Quinta piazza per l'altra McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri che precede l'inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. (Liberoquotidiano.it)

Gp Austin - doppietta Ferrari : Leclerc trionfa davanti a Sainz - A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. Giornata trionfale per il Cavallino in Texas Doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia […]. (Sbircialanotizia.it)