Atp Almaty 2024: Khachanov si aggiudica il titolo, Diallo battuto in tre set (Di domenica 20 ottobre 2024) Karen Khachanov si aggiudica il torneo Atp 250 di Almaty 2024. Sul cemento della città kazaka, il russo ha trionfato in finale contro Gabriel Diallo con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 in due ore e 22 minuti di gioco. Sesto titolo in carriera per il classe '96 di Mosca, al secondo timbro dopo la vittoria a febbraio in Qatar a Doha, quando batté in finale Jakub Mensik. Gara sotto controllo per Khachanov fino al secondo set, quando si è fatto recuperare il break di vantaggio perdendo poi il set, ma nel terzo e decisivo parziale ha subito messo le cose in chiaro con due break che hanno di fatto chiuso in anticipo la contesa.

