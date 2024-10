Bergamonews.it - Arrestato (di nuovo) ‘Lo Zio’, pusher delle autolinee

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo. Vista così, è unatante direttissime per droga che affollano le aule di tribunale:K.D., 59 anni, senegalese, beccato con 235 grammi di hashish, 12 di cocaina e 400 euro in banconote, con ogni probabilità derivanti dalla vendita. Nulla dio particolarmente interessante, vista così. Vista con gli occhi di chi, ogni giorno, prova a combattere la piaga dello spaccio in stazione, la storia cambia. Su K.D., noto nell’ambiente come “Lo Zio”, la Polizia locale aveva messo gli occhi da tempo. Secondo i ben informati, era lui a sovrintendere il giro di stupefacenti in via Bono, nella zona. Era lui a rifornire i fantasmi che bivaccano e si nascondono tra le pensiline, i materassi e le coperte.