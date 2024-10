Amici, il colpo di scena che commuove tutti: videochiamata per Rebecca (Di domenica 20 ottobre 2024) La queen di Mediaset, Maria De Filippi, ha commosso tutti ancora una volta, durante la puntata di Amici di oggi, domenica 20 ottobre. Il momento è stato segnato dalla ballerina Rebecca, che, con l'aiuto dell'insegnante Deborah Lettieri e dei suoi assistenti, ha creato una coreografia particolarmente emozionante dedicata alla sua nonna. Rebecca infatti ha vissuto una settimana difficile, poiché Deborah le ha assegnato un compito che richiedeva un forte impegno emotivo. Ballando sulle note di "A parte te" di Ermal Meta, l'allieva ha dedicato la sua performance alla nonna, scomparsa due anni fa, con la quale aveva un legame profondo tanto che, per affrontare il percorso nella scuola, Rebecca porta sempre con sé una foto della nonna. Iltempo.it - Amici, il colpo di scena che commuove tutti: videochiamata per Rebecca Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La queen di Mediaset, Maria De Filippi, ha commossoancora una volta, durante la puntata didi oggi, domenica 20 ottobre. Il momento è stato segnato dalla ballerina, che, con l'aiuto dell'insegnante Deborah Lettieri e dei suoi assistenti, ha creato una coreografia particolarmente emozionante dedicata alla sua nonna.infatti ha vissuto una settimana difficile, poiché Deborah le ha assegnato un compito che richiedeva un forte impegno emotivo. Ballando sulle note di "A parte te" di Ermal Meta, l'allieva ha dedicato la sua performance alla nonna, scomparsa due anni fa, con la quale aveva un legame profondo tanto che, per affrontare il percorso nella scuola,porta sempre con sé una foto della nonna.

