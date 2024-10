Acqualagna, sospese le ricerche di Riccardo Branchini, ma restano i misteri dell?ultima serata: dal pacco Amazon all'amico col borsone (Di domenica 20 ottobre 2024) Acqualagna - La misteriosa scomparsa di Riccardo Branchini ora si sposta sul piano investigativo. Tra gli elementi da chiarire un borsone uscito dall?abitazione e un pacco Amazon arrivato il Corriereadriatico.it - Acqualagna, sospese le ricerche di Riccardo Branchini, ma restano i misteri dell?ultima serata: dal pacco Amazon all'amico col borsone Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di domenica 20 ottobre 2024)- Laosa scomparsa diora si sposta sul piano investigativo. Tra gli elementi da chiarire unuscito dall?abitazione e unarrivato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acqualagna - in azione sommozzatori e droni - ma Riccardo Branchini ancora non si trova - ACQUALAGNA - Sale il senso di angoscia per la famiglia di Riccardo Branchini e per tutta la comunità che da ormai da una settimana segue quotidianamente la vicenda di una scomparsa che ancora... (Corriereadriatico.it)

Acqualagna - Riccardo Branchini scomparso : il cellulare è nell'auto insieme ai vestiti. Il 19enne aveva passato la serata con gli amici - GOLA DEL FURLO ? Proseguono senza sosta le ricerche di Riccardo Branchini, il diciannovenne di Acqualagna di cui non si hanno più notizie dalla sera di sabato 12 ottobre.... (Corriereadriatico.it)