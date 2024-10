Abbattuto drone che volava verso Mosca (Di domenica 20 ottobre 2024) 3.24 Le difese aeree russe hanno Abbattuto un drone che volava verso Mosca sopra il distretto municipale di Ramenskoye. Lo ha affermato il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, ripreso dalla Tass. "Le capacitĂ di difesa aerea del ministero della Difesa nel distretto di Ramenskoye hanno respinto un attacco di un drone che stava volando verso Mosca" ha scritto su Telegram. Secondo i primi accertamenti, non sono state segnalate vittime o distruzioni a causa della caduta di detriti. I soccorritori stanno ancora operando sul posto. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 3.24 Le difese aeree russe hannounchesopra il distretto municipale di Ramenskoye. Lo ha affermato il sindaco diSergey Sobyanin, ripreso dalla Tass. "Le capacitĂ di difesa aerea del ministero della Difesa nel distretto di Ramenskoye hanno respinto un attacco di unche stava volando" ha scritto su Telegram. Secondo i primi accertamenti, non sono state segnalate vittime o distruzioni a causa della caduta di detriti. I soccorritori stanno ancora operando sul posto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nato - F16 fornito a Kiev ha abbattuto un caccia Su-34 di Mosca? I messaggi sui canali russi : «L'equipaggio è stato ucciso» - Un blogger militare legato alle forze aeree russe afferma che un aereo da caccia di Mosca è stato abbattuto dalle difese ucraine: lo riporta il settimanale statunitense Newsweek, che... (Ilmessaggero.it)

Cosa rivela sui piani aerei di Mosca il drone abbattuto in Donbass - Il drone abbattuto vicino Konstantynivka, nell’oblast di Dontetsk, apparentemente colpito da un’anomalia in volo, sarebbe stato colpito proprio dalle Forze armate russe, nella speranza di impedire che gli ucraini potessero impossessarsene per analizzarlo, salvo poi schiantarsi in un’area controllata dalle forze di Kyiv. (Formiche.net)