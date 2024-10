“10 anni di terapia, mi spostavo con l’ansia”, Vybes racconta il suo passato con delle emozionanti barre (Di domenica 20 ottobre 2024) Vybes ha scritto delle barre sulla sua vita e ha emozionato Arisa, poi ha avuto uno cambio di battute con Rudy Zerbi L'articolo “10 anni di terapia, mi spostavo con l’ansia”, Vybes racconta il suo passato con delle emozionanti barre proviene da Novella 2000. Novella2000.it - “10 anni di terapia, mi spostavo con l’ansia”, Vybes racconta il suo passato con delle emozionanti barre Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha scrittosulla sua vita e ha emozionato Arisa, poi ha avuto uno cambio di battute con Rudy Zerbi L'articolo “10di, micon”,il suoconproviene da Novella 2000.

Padova - bambina di 12 anni investita da un treno merci al passaggio a livello : è gravissima. È passata con le sbarre abbassate - Dramma oggi, 10 ottobre, attorno alle 14,30 in via Friburgo, zona Stanga a Padova. Una bambina di 12 anni di origini ucraine è stata investita sui binari da un treno merci in transito: si... (Leggo.it)

L’allenatore di 76 anni dietro le sbarre e i detenuti in goal. Sfida nel carcere di Cremona : “Dagli insulti ai premi - che soddisfazione” - Eppoi mi diverto”. L'articolo L’allenatore di 76 anni dietro le sbarre e i detenuti in goal. In più, qualcuno mi ha anche riempito di parolacce, nella sua lingua. Lo conoscevo, naturalmente, avendo io lavorato per la società grigiorossa. Gigi, il ‘ct dei detenuti’ come lo chiamano con affetto, non si limita ad allenarli ma li dirige nelle partitelle che lui stesso organizza in base agli spazi e ... (Ilfattoquotidiano.it)