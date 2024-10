? Schedina Multipla Ligue 1 – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 5 gare in programma il 20 Ottobre 2024 nel campionato di Ligue 1. Abbiamo selezionato una combinazione di Pronostici ben bilanciata per offrire una quota complessiva interessante e con buone possibilità di successo. Buona fortuna! Partita Pronostico Quota Le Havre – Lione Squadra ospite vince almeno un tempo 1.50 Auxerre – Reims Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite 1.55 Nantes – Nizza Combo X2 + Multigol 1-5 1.52 Tolosa – Angers 1 1.57 Montpellier – Marsiglia 2 1.75 Analisi delle Partite Le Havre – Lione Pronostico: Squadra ospite vince almeno un tempo Analisi: Il Lione, nonostante un inizio di stagione difficile, dovrebbe riuscire a vincere almeno un tempo contro il Le Havre. Pronosticipremium.com - ? Schedina Multipla Ligue 1 – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 5 gare in programma il 20nel campionato di1. Abbiamo selezionato una combinazione diben bilanciata per offrire una quota complessiva interessante e con buone possibilità di successo. Buona fortuna! Partita Pronostico Quota Le Havre – Lione Squadra ospite vince almeno un tempo 1.50 Auxerre – Reims Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite 1.55 Nantes – Nizza Combo X2 + Multigol 1-5 1.52 Tolosa – Angers 1 1.57 Montpellier – Marsiglia 2 1.75 Analisi delle Partite Le Havre – Lione Pronostico: Squadra ospite vince almeno un tempo Analisi: Il Lione, nonostante un inizio di stagione difficile, dovrebbe riuscire a vincere almeno un tempo contro il Le Havre.

