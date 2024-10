Dailymilan.it - VIDEO – Caso ultras, la Curva Sud protesta: nessuna bandiera e incitamento

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), durante Milan-Udinese laSud ha deciso di non incitare la squadra e di non esporreperForte presa di posizione da parte dellaSud Milano, che durante il match di San Siro contro l’Udinese – valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A – ha deciso di non esporre, né tantomeno di incitare la squadra in segno diper la situazione extra-campo che ha colpito la tifoseria organizzata del Milan e ha portato all’arresto di 19 leader rossoneri. In una storia Instagram postata sui propri canali social, il profilo ufficiale dellaSud Milano ha pubblicato un massaggio in merito a questa: “Dalla partita di oggi è vietata l’esposizione degli striscioni e dei relativi simboli diSud Milano, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi, per un tempo indefinito e senza una motivazione precisa.