Una commedia sulla rivalità Italia-Francia e una riflessione sul paesaggio da difendere

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – Luca Barbareschi ha portato alla Festa di Roma in concorso una divertentedal titolo “Paradiso in vendita”. Per superare una profonda crisi finanziaria il Governono decide di vendere ai francesi una piccola isola siciliana. Lamanda un mediatore soprannominato Richelieu, interpretato da Bruno Todeschini. L’uomo è particolarmente scaltro e ha mire politiche di alto livello: quando arriva sull’isola si comporta da conquistatore. Pretende che i pochi abitanti vendano tutto a lui affinché i suoi connazionali possano costruirci ponti, resort, autostrade, alberghi.