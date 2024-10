Trovata una donna morta in un b&b a Porto San Giorgio: “Deceduta da almeno tre giorni” (Di sabato 19 ottobre 2024) Un cadavere di una donna all’interno di un bed and breakfast di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. E’ quello che è stato scoperto questa mattina. Sul corpo della donna, trentenne di origine probabilmente straniera, sarebbero state rilevate diverse echimosi. Secondo i sanitari del 118 la vittima sarebbe Deceduta da almeno tre giorni. L’allarme è stato dato da una persona che ha sentito un odore molto forte provenire dall’interno dell’appartamento. Sul posto la volante e la squadra mobile di Fermo insieme agli agenti della polizia scientifica per i rilievi. L'articolo Trovata una donna morta in un b&b a Porto San Giorgio: “Deceduta da almeno tre giorni” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Trovata una donna morta in un b&b a Porto San Giorgio: “Deceduta da almeno tre giorni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un cadavere di unaall’interno di un bed and breakfast diSan, in provincia di Fermo. E’ quello che è stato scoperto questa mattina. Sul corpo della, trentenne di origine probabilmente straniera, sarebbero state rilevate diverse echimosi. Secondo i sanitari del 118 la vittima sarebbedatre. L’allarme è stato dato da una persona che ha sentito un odore molto forte provenire dall’interno dell’appartamento. Sul posto la volante e la squadra mobile di Fermo insieme agli agenti della polizia scientifica per i rilievi. L'articolounain un b&b aSan: “datre” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico ritrovamento a Porto San Giorgio : scoperto il corpo di una donna in un B&B - Il corpo è stato scoperto all’interno di un appartamento adibito a Bed & Breakfast, provocando un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari. Incuriosita e preoccupata dal persistente cattivo odore, ha deciso di contattare i servizi di emergenza. La volante, insieme alla squadra mobile di Fermo e al personale della polizia scientifica, ha circondato l’area per ... (Gaeta.it)

Terribile scoperta a Porto San Giorgio : trovata donna morta in un B&B - indagini in corso - Gli agenti hanno avviato una serie di rilievi accurati per raccogliere prove che potrebbero fornire indizi cruciali sul caso. Le autorità non escludono la possibilità che l’episodio possa avere un legame con un contesto più ampio, vista la natura della violenza riscontrata. La comunità attende ora notizie più precise dalle autorità, nella speranza che possano emergere rapidamente informazioni che ... (Gaeta.it)

Porto San Giorgio - trovata morta una donna : indagano le autorità. Non si esclude nessuna pista - PORTO SAN GIORGIO - Una donna è stata trovata morta all'interno di un alloggio a Porto San Giorgio, nella zona sud della città. Inutili i soccorsi. LEGGI... (Corriereadriatico.it)