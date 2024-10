"Tribunale o centro sociale?". Salvini ad alzo zero: mobilitazione di piazza contro le toghe di sinistra (Di sabato 19 ottobre 2024) "Alcuni giudici scambiano il Tribunale per un centro sociale". Matteo Salvini ad alzo zero contro la magistratura politicizzata, all'indomani di una giornata durissima sul fronte giustizia e immigrazione. Venerdì mattina l'udienza a Palermo nel processo Open Arms, con l'avvocato difensore del leader della Lega Giulia Bongiorno che ha puntato il dito contro Oscar Camps, il fondatore dell'ong spagnola, che nell'estate 2019 avrebbe fatto di tutto per far cadere l'allora ministro degli Interni, rifiutando "innumerevole volte" lo sbarco, da Malta alla Spagna, puntando solo e soltanto all'Italia. Una manovra politica quella di Open Arms, secondo la linea difensiva del vicepremier, e un "processo politico" quello imbastito a Palermo. Liberoquotidiano.it - "Tribunale o centro sociale?". Salvini ad alzo zero: mobilitazione di piazza contro le toghe di sinistra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Alcuni giudici scambiano ilper un". Matteoadla magistratura politicizzata, all'indomani di una giornata durissima sul fronte giustizia e immigrazione. Venerdì mattina l'udienza a Palermo nel processo Open Arms, con l'avvocato difensore del leader della Lega Giulia Bongiorno che ha puntato il ditoOscar Camps, il fondatore dell'ong spagnola, che nell'estate 2019 avrebbe fatto di tutto per far cadere l'allora ministro degli Interni, rifiutando "innumerevole volte" lo sbarco, da Malta alla Spagna, puntando solo e soltanto all'Italia. Una manovra politica quella di Open Arms, secondo la linea difensiva del vicepremier, e un "processo politico" quello imbastito a Palermo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tribunale di Roma respinge il trattenimento di migranti nel centro di rimpatrio di Gjader - Albania - Dettagli del provvedimento del tribunale romano Il tribunale della sezione immigrazione di Roma ha ritenuto che non ci fossero motivi validi per giustificare la detenzione di questi migranti all’interno del centro di rimpatrio di Gjader. Un altro aspetto sottolineato dalle organizzazioni è la potenziale risoluzione dei problemi di integrazione e riconoscimento dei diritti. (Gaeta.it)

Lavori di messa in sicurezza del tribunale - in centro cambiano viabilità e Ztl - Lavori in città . Nelle giornate di venerdì 20, dalle 14 a fine giornata, e sabato 21 settembre, via Borgo dei Leoni sarà interrotta al transito tra piazzetta Torquato Tasso e piazzetta Combattenti, per lavori di messa in sicurezza della sede del Tribunale. Iscriviti al canale WhatsApp di... (Ferraratoday.it)

Allerta maltempo in tutto il Centro-Nord. Torrenti esondati in Piemonte. A Milano allagato il tribunale - La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa in Veneto, arancione nel Nord-Est e gialla nel resto della penisola. In Liguria autostrade e ferrovie riaperte al mattino dopo le inondazioni della notte. (Repubblica.it)