Terzo taglio dei tassi della Bce | i principali indici mondiali chiudono in positivo

Si chiude una settimana che ha visto il Terzo taglio dei tassi di 25 bps della BCE, dopo che a settembre l'Europa è entrata in deflazione (i prezzi sono scesi) e l'inflazione tendenziale annua si è fermata all'1,7%, quindi sotto l'obiettivo del 2%, lasciando presagire un ulteriore taglio di 25 bps nel meeting del 12 dicembre prossimo. Settimana che ha visto i principali indici mondiali chiudere ancora in positivo (è la sesta settimana di fila per il mercato americano) e in cui una manciata di banche statunitensi ha dato il via alla stagione degli utili con una nota positiva: i risultati hanno battuto le stime degli analisti. Gli investitori continuano tuttavia ad ignorare alcuni dati sull'inflazione, soprattutto di fondo, che rimane più forte del previsto.

Terzo taglio di fila dei tassi - basterà a salvare l’Ue? - I tassi sui depositi ora scendono al 3,25%, quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali arrivano al 3,40% mentre quello sui prestiti marginali decresce fino al 3,65%. . È il terzo taglio ai […] The post Terzo taglio di fila dei tassi, basterà a salvare l’Ue? appeared first on L'Identità. Tutto come previsto, un altro mini taglio, il terzo, per la Bce che sconta di un ulteriore quarto ... (Lidentita.it)

Bce - arriva il terzo taglio : il tasso sui depositi scende di altri 25 punti base - gli effetti sulle famiglie - Stando a quanto riportato dal Daily Mail, i duchi di Sussex avrebbero recentemente acquistato una casa in Portogallo, che potrebbe consentire loro di ottenere il “Golden Visa”, permettendo così movimenti liberi nell’area Schengen dell’Unione Europea. . Leggi anche: San Casciano, donna uccisa in un negozio dal nipote ventenne: il giovane è in fuga Un portavoce dei Sussex ha confermato che re ... (Thesocialpost.it)

Bce : giù i tassi di 0 - 25 punti - sui depositi cala al 3 - 25%. È il terzo taglio del 2024 - Roma, 17 ottobre 2024 – La Banca centrale europea taglia per la terza volta i tassi di 25 punti base. . L'inflazione interna resta elevata, in quanto i salari continuano a crescere a un ritmo sostenuto. La Bce – come già anticipato – "si attende che l'inflazione aumenti nei prossimi mesi, per poi diminuire e raggiungere l'obiettivo nel corso del prossimo anno. (Quotidiano.net)