Terza Categoria Si inizia a fare sul serio | il programma della terza giornata del girone C

(Di sabato 19 ottobre 2024) Archiviata la fase a gironi di Coppa Marche si torna in campo per il campionato. La Spes ospite a Maiolati, il Largo Europa a Camerata Picena e tante sfide interessanti come Urbanitas Apiro-Junior Osimana e Albacina-Junior Jesina VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Tutto pronto per il ritorno in campo, che questo fine settimana arriva al suo terzo turno. Dopo il turno di Coppa Marche che ha decretato la finefase a gironi e dopo il recupero di Albacina-Spes Jesi, arriva uno snodo cruciale di questa stagione: dopo un’le anteprima delle prime due giornate, ora tutte le squadre son chiamate a dare una direzione precisa al loro campionato, cominciando a dare un segnale forte su quelle che sono le loro ambizioni stagionali.