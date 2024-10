Tenta di strangolare moglie lei fugge sul balcone e chiede aiuto

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodila, leisule si salva. E’ accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove l’ennesima aggressione è arrivata dopo 12 anni di vessazioni subìte da una donna. Lui ha 61 anni, lei uno in meno. Una convivenza molto difficile la loro. La donna, nel 2023, ha provato a denunciare il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi. Da allora le minacce e botte sono diventate ancora più frequenti. E ieri sera è scattato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. La 60enne era affacciata aldella sua abitazione,va, gridava piangendo. Qualcuno ha chiamato il 112 e i militari sono arrivati in pochi istanti. La vittima ha raccontato singhiozzando quello che era appena avvenuto.