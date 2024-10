Lanazione.it - Spaccata alla sede della Cgil di Montevarchi. Danni alle porte per duemila euro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)(Arezzo), 19 ottobre 2024 – Torna a farsi sentire il fenomeno delle spaccate nel Valdarno aretino. Non è, stavolta, San Giovanni al centro dell’attenzione bensì la vicinanella fattispecie lapresente in centro storico. I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì, i soliti ignoti non sono entrati dporta principale che dà lungo via Roma ma dal chiassino adiacente, negli uffici che ospitano il Caf. Il ritornello,fine, è sempre lo stesso; pochissimo il valore di quanto trafugato mastruttura che si avvicinano ai due mila. Portata via una banconota da 50e un paio di occhiali, messi a soqquadro i locali oltre a duescassate con il vetro presente in una di queste andato in frantumi.