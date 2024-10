Sinner trionfa al Six Kings Slam: battuto Alcaraz in una finale da sogno (Di sabato 19 ottobre 2024) Una battaglia epica in tre set La sfida tra i due giovani fenomeni del tennis è stata all'altezza delle aspettative. Sinner ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sullo spagnolo, in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo punto. Primo set: Alcaraz parte forte e si aggiudica il tie-break per 7-6 ma nel secondo set Sinner reagisce da campione e pareggia i conti, vincendo 6-3. Nel terzo set l'altoatesino completa la rimonta, imponendosi per 6-3 e conquistando il titolo Un montepremi da record La vittoria al Six Kings Slam non solo conferma il dominio di Sinner sul circuito, ma gli garantisce anche un premio in denaro straordinario. Sport.quotidiano.net - Sinner trionfa al Six Kings Slam: battuto Alcaraz in una finale da sogno Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Una battaglia epica in tre set La sfida tra i due giovani fenomeni del tennis è stata all'altezza delle aspettative.ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sullo spagnolo, in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo punto. Primo set:parte forte e si aggiudica il tie-break per 7-6 ma nel secondo setreagisce da campione e pareggia i conti, vincendo 6-3. Nel terzo set l'altoatesino completa la rimonta, imponendosi per 6-3 e conquistando il titolo Un montepremi da record La vittoria al Sixnon solo conferma il dominio disul circuito, ma gli garantisce anche un premio in denaro straordinario.

