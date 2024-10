Shaila Gatta, confessione hot al Grande Fratello: “Io dormivo e lui..” (Di sabato 19 ottobre 2024) Shaila Gatta fa la sua scelta tra i corteggiatori, ricaduta su Javier Martinez, chiudendo così il triangolo condiviso con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Sono virali, non a caso, le immagini estrapolate dal reality in onda sulle reti TV e streaming Mediaset e dal sito online Mediasetplay, che vedono l’ex Amici lasciarsi massaggiare dalle mani L'articolo Shaila Gatta, confessione hot al Grande Fratello: “Io dormivo e lui..” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024)fa la sua scelta tra i corteggiatori, ricaduta su Javier Martinez, chiudendo così il triangolo condiviso con Lorenzo Spolverato al. Sono virali, non a caso, le immagini estrapolate dal reality in onda sulle reti TV e streaming Mediaset e dal sito online Mediasetplay, che vedono l’ex Amici lasciarsi massaggiare dalle mani L'articolohot al: “Ioe lui..” proviene da Webmagazine24.

