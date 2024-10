Salvini, 'se uno dei 12 migranti stupra paghino i giudici' (Di sabato 19 ottobre 2024) "Qualora fossi condannato, il problema non sarebbe mio ma dell'Italia perché dal giorno dopo scafisti e trafficanti saprebbero dove arrivare. Lo stesso vale per l'accordo con l'Albania. Se diciamo che non possiamo espellere nessuno, se qualcuno di questi dodici domani commettesse un reato, rapinasse, stuprasse, uccidesse qualcuno, chi ne paga le conseguenze? Il magistrato che li ha riportati in Italia? Vorrei sapere perché tra tutti i lavoratori che pagano per i propri errori, i magistrati non pagano mai". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini intervistato al Tg1. Quotidiano.net - Salvini, 'se uno dei 12 migranti stupra paghino i giudici' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "Qualora fossi condannato, il problema non sarebbe mio ma dell'Italia perché dal giorno dopo scafisti e trafficanti saprebbero dove arrivare. Lo stesso vale per l'accordo con l'Albania. Se diciamo che non possiamo espellere nessuno, se qualcuno di questi dodici domani commettesse un reato, rapinasse,sse, uccidesse qualcuno, chi ne paga le conseguenze? Il magistrato che li ha riportati in Italia? Vorrei sapere perché tra tutti i lavoratori che pagano per i propri errori, i magistrati non pagano mai". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteointervistato al Tg1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Albania - anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini : «Giudici da centro sociale» - Nordio: «La magistratura ha esondato dai propri poteri» La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva parlato di una scelta pregiudiziale. La magistratura, che è autonoma e indipendente, non risponde a nessuno e quindi proprio per questo non può assumersi prerogative che sono squisitamente ed essenzialmente politiche». (Open.online)

Su Open Arms trenini e spumante : il video dei migranti che esultano per la caduta di Salvini e il Pd al governo - Non festeggiano perché stanno per scendere, sono raggianti ‘perché è caduto il ministro Salvini’. Oggi la diffusione, da parte di Matteo Salvini, di quel video, non senza ironia da parte del leader leghista. . Nelle immagini si vede anche il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, che si dice contento non tanto che fossero sbarcati i migranti, ma che fosse caduto Salvini. (Secoloditalia.it)

Migranti : Salvini riunisce Lega - gazebo e iniziative 'contro magistratura politicizzata' - Roma, 19 ott. Nei prossimi giorni la Lega presenterà nei Comuni italiani mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini, mentre sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre ci saranno gazebo in tutte le città italiane in vista della sentenza Open Arms in agenda a Palermo il giorno 20 dicembre. (Iltempo.it)