Salvini, mobilitazione contro la magistratura politicizzata (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei prossimi giorni la Lega presenterà nei comuni italiani alcune mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini Imolaoggi.it - Salvini, mobilitazione contro la magistratura politicizzata Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei prossimi giorni la Lega presenterà nei comuni italiani alcune mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nervosismo nella maggioranza sul caso Albania. Nordio : “Sentenza abnorme”. Salvini chiama alla mobilitazione - Prende posizione anche il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso. La Lega chiama addirittura alla mobilitazione popolare. Prenderemo dei provvedimenti legislativi”. Approderanno a Bari e, sebbene la loro richiesta di asilo sia stata già respinta, avranno 14 giorni di tempo per fare ricorso. (Ilfattoquotidiano.it)

Salvini - mobilitazione contro la magistratura politicizzata - Per Salvini, "chi impedisce di difendere i confini mette in pericolo il Paese"". "Questa mattina Matteo Salvini ha convocato con massima urgenza un Consiglio federale della Lega dopo "l'attacco all'Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistratura politicizzata". Così una nota della Lega. (Quotidiano.net)

Salvini : “Pontida? Una grande mobilitazione” - Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al ‘Federale’ riunito oggi a Montecitorio. “Ringrazio il governo e i partiti di maggioranza per la grande e affettuosa solidarietà – ha affermato il leader della Lega – Si tratta di un processo politico e di un tentativo della sinistra di attaccare il governo ed il diritto alla difesa dei confini nazionali”. (Italiasera.it)