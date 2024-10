Liberoquotidiano.it - "Salite ai piani alti": esonda il Ravone a Bologna, scatta l'allarme

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) A un mese dalla terza alluvione l'Emilia Romagna rivive l'emergenza per le piene dei fiumi e le forti piogge. Questa sera, sabato 19 ottobre, èto il torrente. Di qui l'appello del sindaco Matteo Lepore e del Comune: "Tutte le persone che abitano nella zona di via Saffi e zonadevono salire immediatamente aie restare in casa col telefono. In questi minuti il torrenteha superato i livelli die sta uscendo in alcuni punti. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Non mettetevi in auto". A causa delle forti piogge e del vento, inoltre, un grosso albero è caduto in via Don Minzoni abloccando il traffico. Il maltempo sta causando danni a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, e nelle zone di Gatteo e Savignano.