Roma Sposa l’appuntamento a ottobre nella Capitale

(Di sabato 19 ottobre 2024)si prepara ad accogliere la sessantesima edizione di “2024”, il salone internazionale dedicato al mondo del matrimonio. L’evento, in programma dal 24 al 27presso il Palazzo dei Congressi all’EUR, rappresenta un punto di riferimento per chi sta pianificando il proprio matrimonio, offrendo una panoramica completa sulle tendenze e le novità del settore wedding. “” è l’occasione ideale per i futuri sposi e gli appassionati di cerimonie per entrare in contatto con i migliori fornitori del settore. In esposizione ci saranno proposte per ogni aspetto del grande giorno: dalle location agli allestimenti, dagli abiti daai gioielli e fedi nuziali, passando per musica, trucco, acconciature, fotografia, autonoleggio e viaggi di nozze.