Roma Inter, Juric rivoluziona il modulo contro i nerazzurri? Le idee del tecnico giallorosso sono chiare: le ultime (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma Inter, Juric rivoluziona tutto contro i nerazzurri? Le idee del tecnico giallorosso per la sfida contro gli uomini di Inzaghi: le ultime L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Ivan Juric per la formazione della Roma da schierare domani sera contro l'Inter di Inzaghi, per la sfida dell'8? giornata di Serie A. Il tecnico ritrova

Violento scontro tra un’auto e un camion della nettezza urbana sulla SR 71 : grave un ferito - interviene Pegaso - Un grave incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7:30 lungo la strada regionale 71 in Valdichiana, nel comune di Cortona, all’altezza di Mezzavia. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso. lortica. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Asl Toscana Sud Est, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, che hanno estratto il ... (Lortica.it)

Scontro auto-scooter a Montesilvano - intervengono i carabinieri - Ieri sera (venerdì 18 ottobre), intorno alle 20, uno scooter ha urtato una Fiat Panda su via Chiarini, a Montesilvano, all’angolo con via Sciesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pescara per i rilievi e anche i sanitari del 118, che hanno accompagnato il conducente. (Ilpescara.it)

Inter - Barella o Frattesi contro la Roma? Inzaghi studia questa soluzione in vista dei vari impegni - L’ex Cagliari ha smaltito […]. Il tecnico dell’Inter ragiona in vista della partita contro la Roma e non solo: la scelta a centrocampo Il dubbio amletico di Simone Inzaghi è tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: i due centrocampisti dell’Inter e della Nazionale italiana si giocano infatti una maglia da titolare nella gara contro la Roma. (Calcionews24.com)