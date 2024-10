Gaeta.it - Roma attiva il servizio di raccolta differenziata presso le fermate della metropolitana

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A partire da lunedì 21 ottobre, AMA S.p.A., in collaborazione con ATAC, avvia un nuovodidei rifiuti in diversedi. Questa iniziativa è parte di un piano più ampio per migliorare la gestione dei rifiuti nella capitale, mirando a rendere più facile e accessibile la differenziazione dei materiali per i cittadini e i visitatori. L’obiettivo è coinvolgere un numero crescente di utenti quotidiani nei processi di riciclo e recupero, trasformando le stazioniin spazi più ordinati e sostenibili. Lecoinvolte nell’iniziativa Ildiverrà implementato in sette specifiche, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti in aree caratterizzate da un elevato passaggio di pendolari e turisti.