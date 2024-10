Gaeta.it - Ristoratore di Castiglione Olona scoperto con 246 scontrini fantasma e sanzioni per oltre 85 mila euro

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undi, comune in provincia di Varese, è finito nel mirino delle autorità fiscali per non aver trasmesso al fisco un totale di 246. Questa irregolarità, che si stima abbia generato incassi non dichiarati per85nell’ultimo anno, è stata scoperta dai Finanzieri del Comando provinciale di Varese durante un controllo di routine. Le modalità del raggiroIl, noto per la sua cucina etnica, emetteva regolarmenteai clienti, ma ometteva di trasmetterli all’Agenzia delle Entrate. In tal modo, non veniva fornita alcuna comunicazione ufficiale riguardante gli incassi realizzati.