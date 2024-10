Sport.quotidiano.net - Rimini, il ’Neri’ deve tornare amico. Missione possibile con la Pianese

(Di sabato 19 ottobre 2024) Fare diventareil ’Romeo Neri’. Non è un assillo quello delche oggi (ore 15) torna sul sintetico di casa per affrontare la. Ma sicuramente un cruccio sì. Perché sin qui la squadra di Buscè in Piazzale del Popolo non è riuscita a dare troppe gioie ai propri tifosi. Cosa che, al contrario, è successa spesso e volentieri in viaggio. "Ci pensavo in questi giorni al fatto che in casa facciamo un po’ più di fatica, soprattutto come risultati, però magari è il trend del momento – prova a dare e a darsi una spiegazione Antonio Buscè – Poi magari succede che si inverta la rotta, che si faccia meglio in casa e meno bene fuori casa. È il momento secondo me, forse perché in casa vuoi fare più del massimo davanti ai tuoi tifosi, davanti alla tua gente magari hai qualche responsabilità in più". Il momento oggi è buono per invertire quella rotta.