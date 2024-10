Ilrestodelcarlino.it - Riccardo, ancora tanti gialli irrisolti. Spuntano un pacco e i vestiti diversi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Acqualagna (Pesaro), 19 ottobre 2024 – Unricevuto da Amazon il giorno prima della scomparsa, quell’ultimo incontro con un suo amico, sabato sera a casa sua, poco prima di far perdere le proprie tracce, e iritrovati in macchina, “forse in parteda quelli che aveva indossato”. Sono alcuni degli elementi chiave, che potrebbero dare delle risposte riguardo la scomparsa diBranchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce da sabato scorso. La sua auto, una lancia Ypsilon, è stata ritrovata domenica, parcheggiata a ridosso dell’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo, con all’interno gli abiti e gli effetti personali, compreso il portafogli e il cellulare. Il ragazzo viene cercato da una imponente task force, con decine di unità di vigili del fuoco in campo, ma di lui non è stata trovata alcuna traccia.