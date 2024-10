Restyling di strade e marciapiedi a Vigne Nuove: la mappa delle strade coinvolte (Di sabato 19 ottobre 2024) Un maxi piano di interventi sulle strade e i marciapiedi di Vigne Nuove: “Sono numerosi gli appalti partiti o in prossima esecuzione nel quartiere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del municipio III, Matteo Pietrosante – per l’allargamento e la riqualificazione dei marciapiedi, il Romatoday.it - Restyling di strade e marciapiedi a Vigne Nuove: la mappa delle strade coinvolte Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un maxi piano di interventi sullee idi: “Sono numerosi gli appalti partiti o in prossima esecuzione nel quartiere – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del municipio III, Matteo Pietrosante – per l’allargamento e la riqualificazione dei, il

Ratti sulle strade - marciapiedi divelti - buche e rappezzi : il PD incalza l’amministrazione Mastella - . Abbiamo appreso, assieme a tanti altri cittadini, che siamo al 77esimo posto scalando di ben 24 posizioni altre città o agglomerati urbani relativamente al miglioramento delle condizioni di vita e della sua qualità, eppure ai nostri occhi tutt’altro quadro ci si presenta quotidianamente. Potremmo continuare anche parlando degli spazi di verde pubblico, delle erbacee lungo i marciapiedi, ... (Anteprima24.it)

Manutenzione di strade e marciapiedi in città - si parte dalle basole a Bari Vecchia : "Interventi in tutti i quartieri" - Sono partiti questa mattina, in via Jacopo Calò Carducci, i lavori di ripristino della basole a Bari Vecchia. Gli interventi si sono resi necessari per garantire l'adeguata manutenzione del manto stradale ricco di storia e per tutelare l'incolumità dei cittadini nel passaggio sui tratti segnati... (Baritoday.it)

Piano per la pulizia dei marciapiedi in cento strade : si parte lunedì 7 ottobre - . . È l'ennesimo input dato e fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Il piano sperimentale partirà lunedì 7 ottobre da sei zone del Lotto. Sei giorni, sei zone, un piano sperimentale per la pulizia del marciapiedi previsto dalle 6 alle 12 di ogni giorno in cento strade del Lotto Centro. (Cataniatoday.it)