RAI2: NUOVO SABATO POMERIGGIO CON ENZO MICCIO, FEDERICA GENTILE E GABRIELE VAGNATO

RAI2 inaugura il NUOVO SABATO POMERIGGIO all'insegna della musica e della moda. Si parte alle 14 con "Playlist" con FEDERICA GENTILE e GABRIELE VAGNATO. Si prosegue alle 15 con "Top" con la new entry ENZO MICCIO.

PLAYLIST, da SABATO 19 ottobre alle 14

La musica torna protagonista nel SABATO POMERIGGIO di Rai 2. A partire dal 19 ottobre alle 14 andrà in onda "Playlist – Tutto ciò che è musica": un rotocalco settimanale condotto dall'inedita coppia composta da FEDERICA GENTILE e GABRIELE VAGNATO, dedicato ai brani più ascoltati del momento. Una finestra aperta sull'attualità musicale arricchita da preziose performance live, con un'impostazione contemporanea capace di raccontare le novità del momento e le hit più gettonate tra il pubblico giovane, in Italia e nel mondo, quelle più richieste sulle piattaforme e quelle più commentate sui social.

Spazio poi alle botteghe artigianali, per conoscere le antiche manifatture e le eccellenze che sono il fiore all'occhiello del nostro Made in Italy. Tutto questo grazie anche alla squadra di inviati che saranno in giro per l'Italia, e non solo: Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Elisa Silvestrin, Marco Scorza, Elisa Scheffler, Mirko Gancitano, Tinto, Bianca Santoro, Lorenzo Branchetti

