Pattinaggio artistico Fear e Gibson in testa dopo la rhythm dance di Skate America Chock e Bates inseguono

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lilahe Lewishanno primeggiato nellache ha aperto la seconda giornata di, tappa del Grand Prix di. La coppia britannica di danza ha dettato legge sul ghiaccio di Allen (Texas, USA), chiudendo il segmento di gara con il punteggio complessivo di 83.56 (47.23 per la parte tecnica e 47.23 per i components). I vice campioni d’Europa e quarti agli ultimi Mondiali si sono distinti sulle note di Le Freak e Superstition, impressionando in maniera brillanteaver vinto poche settimane fa il Nebelhorn Trophy a Oberstdorf. I britannici hanno preceduto i padroni di casa Madisoned Evan, fermatisi a 77.88 punti (42.49+36.39).